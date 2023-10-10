"QR-код предназначен для того, чтобы турист, попадающий на борт, мог навести на него камеру телефона и получить таким образом доступ к реестру лицензированных перевозчиков. То есть пассажир будет понимать, что он попадает на судно, прошедшее техническое обслуживание, владелец получил лицензию", — сказал Цедрик.

Он уточнил, что сейчас правоохранительные органы, скоординировав свои действия, стали пристальнее следить за перевозчиками на Байкале и выявлять недобросовестных предпринимателей.

"Мониторим сайты, где предлагаются небезопасные услуги по перевозке на воде. Мы также выносим предостережения туроператорам, которые пользуются услугами перевозчиков-нелегалов", — рассказал Цедрик.

По его словам, прокуратура также добилась того, чтобы в поселке Листвянка на берегу Байкала власти и бизнес демонтировали 15 временных причалов, которые были возведены без разрешений.

По данным Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, в ходе рейдов в этом году правоохранители проверили 129 судов и выявили 226 фактов нарушения административного законодательства в области безопасности на объектах водного транспорта.