«По нашим сведениям, во Владивосток прибыло не менее 17-18 полных туристических автобусов, в основном из провинции Дилинь. Плюс еще была пара авиарейсов. Мы считаем, это хороший результат, учитывая, что безвизовый режим только начал действовать. Списки туристических групп, которые собираются посетить Приморье, поступают каждый день», — рассказала руководитель Приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева.

Гендиректор владивостокского туроператора «Катюша» Дмитрий Павлов сообщил, что компания приняла около 2 тыс. туристов из Китая. Большинство приезжали на двухдневные туры с классической программой – обзорной экскурсией по городу, поездкой на остров Русский.

«На мой взгляд, ситуация даже лучше, чем можно было ожидать. Как говорят наши партнеры, спрос хороший, туристы готовы ехать», — полагает эксперт.

Активизируется приезд китайских туристов и в Забайкалье. Как рассказала директор Забайкальского бюро международного туризма «Спутник» Ирина Ермолина, в течение «золотой недели» туроператор принял 17 групп от 5 до 29 человек. Они приехали, в основном, в двух-трехдневные туры с посещением Читы, Байкала.

«Мы ожидали большего. Для сравнения, до пандемии мы принимали в «золотую неделю» до тысячи человек. С другой стороны, безвизовый поток только пошел, все это время китайские отправляющие компании были в ожидании, многие не давали рекламу, начали это делать только сейчас, когда поездки действительно возобновились. Думаю, процесс наладится, и к нам поедут туристы из Китая независимо от каникул и праздников», — сказала она.

По данным властей, за восемь дней национальных каникул (29 сентября — 6 октября) жители Китая совершили 826 млн туристических поездок по стране. Почти 12 млн человек отправилось за рубеж, что на 300% больше, чем год назад.

Прошедшие каникулы – один из первых периодов массовых отпусков после отмены ограничений на выезд из Китая в феврале 2023 года. По данным РСТ, наиболее популярными направлениями зарубежных поездок китайцев стали Таиланд, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Великобритания.