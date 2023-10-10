"В Сколково разработают модель городской экосистемы туризма, которая будет включать проекты по развитию индустрии гостеприимства, улучшению качества жизни и городской среды, развитию социальной сферы, а также оптимальные модели обеспечения проектов финансовыми и кадровыми ресурсами", — говорится в сообщении.

Программа разработана в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлена на развитие внутреннего туризма. Всего в проекте принимает участие 200 городов.

Образовательная программа состоит из пяти модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой.

"Для Сочи отрасль туризма, безусловно, градообразующая. Индустрия гостеприимства на курорте хорошо развита, тому подтверждение — из года в год растущий турпоток. В нынешнем году Сочи, исходя из темпов, планирует принять порядка 7,4 миллиона человек, что на 200 тысяч больше прошлого рекордного года. Тем не менее, в любой сфере необходимо постоянно развиваться и соответствовать новым измерениям городской экономики. Например, концепции 15-минутного города. Это означает, что каждый из основных городских объектов находится друг от друга на расстоянии 15-минутной прогулки пешком или на велосипеде. Такой подход позволяет уйти от тотальной автомобилизации города. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, первые шаги в этом направлении мы уже сделали, развивая городскую сеть пешеходных маршрутов в рамках проекта "Две реки — одно море", а также в горном кластере", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы Сочи Светлану Калинину.

По ее словам, вместе с участниками программы рассматриваются методы реализации концепции "города 8-80". Этот термин обозначает создание городских общественных пространств, одинаково удобных и для восьмилетнего, и для восьмидесятилетнего жителя. По мнению экспертов, ориентир именно на эти возрастные группы позволяет в итоге получить результат, отвечающий потребностям всех групп населения.