Жители Ялуторовска и гости города смогут побывать на выставках, краеведческих уроках, экскурсиях, спектакле народного театра, отмечается в сообщении.

В музее "Торговые ряды" пройдут творческие мастер-классы, в школах города — встречи с потомками мецената.

Кроме того, 13-14 октября в историческом центре Ялуторовска пройдут пленэры "Рисуем родину Мамонтова".

Мамонтов родился в Ялуторовске 15 октября 1841 года и провел здесь с семьей 8 лет. Он оказывал большую поддержку талантливым композиторам, художникам, скульпторам России. Именно Мамонтову принадлежит фраза "Жизнь коротка — искусство вечно".