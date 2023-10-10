На внутрироссийских маршрутах услугами аэропорта воспользовались 1 млн 640 тыс. пассажиров, на международных — более 90 тыс.

Самыми популярными внутренними российскими направлениями стали Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Санкт-Петербург. На международных направлениях полетов лидерство сохранял Пхукет, куда в июле-сентябре отправились почти 14,5 тыс. пассажиров.

За 9 месяцев текущего года, как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе, совершено 16 тыс. 386 взлетно-посадочных операций, обработано порядка 17 тыс. тонн груза.

Как сообщалось, международный аэропорт Хабаровск в 2022 году обслужил 1,9 млн пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Оператором наземной деятельности аэропорта Хабаровска является АО "Хабаровский аэропорт". Компания-оператор находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.