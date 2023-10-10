«От тех, кто сейчас в Израиле, мы не получаем каких-либо просьб ускорить их выезд, они не собираются менять своих планов — какая дата у них стоит в авиабилете, тогда и вернутся. Их немного, и в основном это люди, отправившиеся через нас в Израиль к родственникам, по делам, на медицинские чекапы. К нам сейчас активно обращаются те, кто находится здесь и только собирается вылетать на этой или следующей неделе. От них пошли аннуляции. Всем возвращаем полную стоимость тура», — сказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что туристы начали аннулировать поездки. По его словам, проблем с возвратом денег за туры быть не должно.

По словам Мкртчяна, турпоток в Израиль небольшой, но он есть.

«Все, кто через нас собирался ехать в Израиль, заявили сегодня об аннуляциях. Мы возвращаем им полную стоимость затрат. Но, видимо, некоторым из тех, кто планировал поездки не в ближайшее время, а в ноябре, будем предлагать переносы на другие даты, на месяц-полтора позже, если ситуация на направлении прояснится», — сообщила руководитель направления туроператора «Ванд» Людмила Озик.

Она пояснила, что довольно много туристов должны были лететь в Тель-Авив из Москвы «Азербайджанскими авиалиниями» через Баку. За отказ от билетов авиакомпания будет взимать штрафы с туроператоров, так как, несмотря на рекомендацию Минэкономразвития туроператорам приостановить продажу туров в страну, авиакомпаниям никто летать не запрещает.

Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туров в Израиль, а также отдельных туруслуг до нормализации обстановки на направлении.

По информации РСТ, в Израиле сейчас находится около сотни организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами.