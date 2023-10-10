Georgian Wings запустила с 5 сентября 2023 года авиарейсы из тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по словам представителя авиакомпании, "Georgian Wings" изначально планировала рейсы по маршруту Тбилиси-Баку с частотой 3 раза в неделю (среда, пятница, воскресенье).

"В соответствии с коммерческими расчетами и планами теперь частота рейсов увеличивается до 5 неделю (добавятся понедельник и суббота). Это означает, что наши планы были верными и оправданы с учетом рыночного спроса", — отметил представитель Georgian Wings, слова которого приводятся на сайте компании.