"Название для ледового городка "Карта Пушкина" выбрано не случайно. Оно символизирует доступность культуры для современной молодежи. Александр Сергеевич остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения — поэтому его имя послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий", — говорится в опубликованных документах.

Согласно материалам, на площади будет установлена искусственная елка высотой не менее 30 метров. Тут же разместят ледяные фигуры, созданные по мотивам пушкинских произведений — 40-метровую стенку "33 богатыря", скульптурно-архитектурную композицию "Остров Буян", фигуру "Царевна Лебедь", композицию "Хрустальный дворец с белочкой" и 60-метровую стенку "Петербург".

В документации указано, что стоимость проекта составляет свыше 24,2 млн рублей. Работы по установке начнутся в ноябре.

В прошлый раз главной темой ледяного городка в Екатеринбурге стал 300-летний юбилей столицы Свердловской области.