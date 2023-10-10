"Сегодня в 08:00 из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени", — говорится в сообщении компании.

Ранее авиаперевозчик сообщил, что вылет самолета из Тель-Авива намечен на 12:50 по местному времени вторника, к перевозке будут допущены пассажиры с авиабилетами на любую дату.

В минувший понедельник МИД Казахстана сообщил, что в Израиле могут находиться более 500 казахстанцев, вернуться на родину на тот момент изъявили желание 118 из них.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.