Снять уникальные кадры с молодыми тиграми сумел сотрудник отдела туризма "Земли леопарда" Антон Ганзевич. Съемка велась из автомобиля, краснокнижные хищники позировали ему около 15 минут, не проявляя агрессии или беспокойства, только сдержанное любопытство.

"Совпадений в базе нет. По поведению можно определить, что это подросшие тигрята в стадии расселения либо на пороге отделения от матери. Кроме поведения, их юный возраст выдаёт и выражение морды, хоть размеры и пропорции тела соответствуют взрослым тиграм", — процитировали в сообщении старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дину Матюхину.

В ближайшее время научные сотрудники нацпарка внесут новых тигров в базу данных, им присвоят уникальные номера. В будущем, когда молодые хищники попадут в объективы фотоловушек, их можно будет легко идентифицировать.

По последним данным, в нацпарк "Земля леопарда" жило 58 особей.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморья и Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.