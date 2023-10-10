"В связи с ограничением движения через Крымский мост в период с 10:00 до 17:00 10 октября движение рейсовых автобусов и автобусов, осуществляющих перевозки организованных групп детей, в указанный период будет временно организовано через Керченскую паромную переправу", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что автобусы, выполняющие заказные нерегулярные перевозки, должны ожидать снятия ограничения движения по Крымскому мосту.

Ранее телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту предупредил о полном закрытии движения по Крымскому мосту во вторник на семь часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.