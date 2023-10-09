"Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится — проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений РФ", — говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении в связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "в результате резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта число жертв с обеих сторон уже превысило 1400 человек, в том числе среди гражданского населения, ранены тысячи израильтян и палестинцев".

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении.

В документе приводятся контакты российских дипломатических учреждений в Израиле, Палестине, Египте и Ливане для экстренной связи.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа по южным и центральным районам Израиля. Сотни вооруженных палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В результате нападения ХАМАС, по последним данным, погибли 800 человек, госпитализированы более 2,5 тыс. человек, захвачены в заложники более сотни израильтян. Среди жертв — мирные жители и десятки полицейских и военных.

Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции. Израиль начал бомбить объекты ХАМАС в секторе Газа. По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 560 человек, ранения получили около 2,9 тыс. человек. Третий день на юге Израиля идут бои с проникшими в страну боевиками.