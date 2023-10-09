Так, Tele2 в ночь на 10 октября вводит особый режим в роуминге в Израиле, в рамках которого абоненты оператора могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в стране. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Особый роуминговый режим будет действовать до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле, уточняет компания.

МТС до конца месяца обнулит для абонентов, находящихся в Израиле, стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на "горячую линию" авиакомпании "Аэрофлот", заявили "Интерфаксу" в компании.

В "Мегафоне" сообщили, что оператор в ближайшее время также обнулит стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов, находящихся в Израиле, для звонков на номера экстренных служб и посольств РФ в регионах Ближнего Востока.

"Билайн" подключил своим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге (3 ГБ, 120 минут и 120 SMS), он будет действовать в течение следующих 30 дней.