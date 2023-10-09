"Промышленный туризм — это очень перспективное направление для нашего мегаполиса. У нас много предприятий с богатой историей, таких, как Императорский фарфоровый завод или Петродворцовый часовой завод "Ракета". У нас много новых высокотехнологичных производств. В арсенале города — 84 турпродукта с посещением промышленных предприятий. Скоро их станет еще больше", — сказал Беглов в ходе своего еженедельного обращения на радио "Россия".

По его словам, еще 10 петербургских предприятий присоединяются к всероссийской образовательной программе развития промышленного туризма "Открытая промышленность". Всего 30 производственных предприятий северной столицы за последние годы прошли через этот образовательный модуль, а сейчас принимают у себя экскурсионные группы.