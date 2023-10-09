На фестивале организовали конкурс по изготовлению хычинов (национальное блюдо карачаево-балкарской кухни в виде закрытого пирога с начинкой — ИФ), участниками которого стали шесть команд из разных районов республики, говорится в сообщении.

Конкурсанты представили свои изделия в номинациях лучший классический хычин и хычин с оригинальной начинкой, которых было 16 видов.

Отмечается, что всего было приготовлено более 900 хычинов.

Также состоялся конкурс на скоростное поедание хычинов, участниками которого стали больше десятка гостей фестиваля. Самой юной конкурсантке было семь лет.

В целом трехдневный туристический форум "Чегем-2023" собрал 6-8 октября свыше тысячи гостей.