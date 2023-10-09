На внутренних маршрутах услугами компании воспользовались 5,3 млн пассажиров, на международных — 2 млн пассажиров.

Всего "Уральские авиалинии" выполнили почти 43,5 тыс. рейсов (рост на 5%), в том числе внутри страны — 30,9 тыс. рейсов.

В сентябре этого года "Уральские авиалинии" перевезли около 1,1 млн пассажиров — на 1% больше, чем в сентябре 2022 года. При этом количество рейсов снизилось на 2% — до 6 тыс.

"Самыми популярными рейсами в сентябре стали: Сочи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга и обратно, а также Жуковский — Душанбе — Жуковский", — отмечается в сообщении.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus. География полетов насчитывает порядка 100 направлений.