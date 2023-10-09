Подсудимому назначено наказание в виде штрафа, сумма которого не указывается.

Следствием и судом установлено, в ночь на 14 февраля 2021 года в одном из домиков базы отдыха в деревне Белозерье Клепиковского района, переданного индивидуальным предпринимателем в аренду компании взрослых с детьми, произошел взрыв газа и начался пожар.

Отдыхающие были вынуждены эвакуироваться из поврежденного и горящего здания через окна, в том числе, выпрыгивая в снег и бросая детей вниз с высоты второго этажа.

"Утечка газа образовалась в результате действий осужденного, который самовольно отключил газовый котел в домике от централизованной системы газоснабжения и подключил к газовому баллону без использования предохранительных устройств", — говорится в сообщении.

Были ли в результате происшествия пострадавшие, СУ СКР не уточняет.