"Это на 63,5% больше, чем в прошлом году. На них в Сарапул прибыли почти 30 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие речного туризма в Удмуртии стало возможным благодаря ремонту причала в Сарапуле в сентябре прошлого года, что позволило включить посещение города в многодневные речные туристические маршруты из Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметила руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш, чьи слова цитирует пресс-служба, в следующем году власти республики ожидают большего количества швартовок круизных теплоходов и запуска регулярного сообщения между Удмуртией и Татарстаном на скоростных судах "Метеор".

Повышение доступности туристических предложений в Удмуртии проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".