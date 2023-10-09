Форум пройдет на восьми площадках, всего в афише 21 спектакль театров из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Норильска, а также коллективов из Татарстана и Казахстана.

Как отмечают организаторы, в этом году "Камерата" отмечает свое 30-летие и пройдет под лозунгом "Легенды и открытия". Открывает фестиваль спектакль екатеринбургского ТЮЗа — "Каштанка" по одноименному рассказу А.П. Чехова. В свое время именно он завоевал гран-при одной из первых "Камерат".

"Это спектакль-рекордсмен, который не сходит со сцены уже 22 года и неизменно собирает аншлаги. С ним коллектив побывал на множестве международных театральных фестивалей по всему миру и получил "Золотую маску"", — говорится в сообщении.

Торжественное открытие "Камераты" пройдет вечером в Камерном театре. Перед началом состоится презентация символа фестиваля — статуэтки, над которой трудился челябинский скульптор Андрей Старцев.

В день открытия свои работы представят еще два театра из Екатеринбурга. Камерный театр покажет "Над пропастью во ржи", а "Коляда-театр" — "Тараса Бульбу".

"Посоветовала Коляде поставить "Тараса Бульбу" Галина Волчек, явившись ему во сне. Проснувшись, Коляда принялся за работу и написал пьесу "по мотивам" Гоголя, взяв из повести квинтэссенцию, переведя прозу в драматические диалоги, включив лирические тексты из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и добавив собственные реплики. Режиссер признается, что ставить именно эту повесть Гоголя сегодня — провокация. Но отказаться от задуманного он не мог", — отмечают организаторы.

Во второй день фестиваля свои работы покажут театры Санкт-Петербурга, Казахстана и Татарстана.

Фестиваль "Камерата" впервые прошел в 1992 году, когда были представлены спектакли только Челябинского Камерного театра. За прошедшие десятилетия его спектакли посмотрели более 30 тыс. зрителей, в нем приняли участие 189 театральных постановок из 47 городов и 11 стран.