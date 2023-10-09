В определении суда говорится, что конкурсный управляющий оспаривал две сделки, которые были заключены с ООО "Инмет" (впоследствии компания была ликвидирована путем присоединения к ООО "Восточный хаб", Москва).

Размер первой сделки составил 4,2 млн рублей. За эту сумму компания "Инмет" приобрела базу отдыха "Арктика" на 27-м км автодороги Кола — Госграница в Мурманской области, включая два жилых корпуса, баню, гараж и прочие объекты, а также право пользования земельными участками площадью 52,8 тыс. кв. м и 9,2 тыс. кв. м.

Размер второй сделки составил 9,6 млн рублей. Компания "Инмет" приобрела двухэтажный коттедж для отдыха на 26-м км автодороги Кола — Госграница, а также право пользования земельным участком площадью 690 кв. м.

Как отмечается в определении суда, затем это имущество было реализовано ООО "УК "Центр по обращению с отходами" (Мурманск).

Конкурсный управляющий посчитал, что в момент совершения сделки ММП находилось "в стадии имущественного кризиса". Кроме того, экспертиза обнаружила разницу с рыночной стоимостью проданного имущества на момент сделок.

Так, эксперты оценили базу отдыха "Арктика" с движимым и недвижимым имуществом в 32,849 млн рублей, а коттедж для отдыха — в 10,369 млн рублей.

В свою очередь суд отметил, что оспариваемые сделки купли-продажи произошли в годичный до возбуждения дела о банкротстве ММП период подозрительности.

Согласно определению судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, разница в стоимости считается существенной при расхождении между покупной и рыночной ценой более, чем на 30%. На этом основании Арбитражный суд Мурманской области признал первую сделку недействительной, так как разница в цене составила 87,2%. В признании недействительной второй сделки отказано.

По требованию суда "Восточный хаб" обязан выплатить в пользу ММП 32,849 млн рублей, а ММП обязано возвратить этой компании 4,2 млн рублей.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства — 6 октября 2020 года. В настоящее время эта процедура продлена до 6 октября 2023 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Арбитражный суд установил, что задолженность Куликова перед кредиторами составляет 254,649 млн рублей.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.