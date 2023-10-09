В федеральной полиции заявили, что в понедельник утром в одно из отделений по электронной почте пришло такое сообщение.

Позднее в 12:20 (13:20 мск) самолет приземлился в Гамбурге. В настоящий момент службы безопасности проводят проверку 198 пассажиров и 16 членов экипажа, самолет и багаж пассажиров досматривают.

Позднее в администрации аэропорта сообщили о восстановлении воздушного движения.

"Полеты вновь выполнятся. Задержки рейсов все еще могут быть возможны. Пожалуйста, отслеживайте статус своего рейса", — говорится в объявлении на сайте гамбургского аэропорта.