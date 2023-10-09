"Самолеты в Калининград прибывают ежедневно из аэропорта Пулково. Преодолеть юбилейную отметку в 1 млн пассажиров удалось 8 октября — в день рождения аэропорта "Храброво", — сказала Грицун.

По ее словам, Калининград входит в ТОП-3 самых популярных российских направлений из аэропорта Пулково. Рост пассажиропотока к 2022 году на этом направлении составил 17%.

Чаще всего из Пулково в Калининград летают воздушные суда авиакомпаний "Россия", Smartavia и "Победа". Всего ими выполняется до 13 рейсов в день.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Храброво составил 3,74 млн человек.