Группа Lufthansa, в которую помимо одноименной авиакомпании входят Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, объявила об отмене рейсов в Тель-Авив и из него для всех своих авиаперевозчиков до конца дня понедельника.

"Мы постоянно следим за ситуацией с безопасностью в Израиле и находимся в тесном контакте с властями, — заявил представитель Lufthansa, слова которого приводит Market Watch. — Безопасность наших гостей и членов экипажа является приоритетом для Lufthansa".

Air France-KLM, easyJet Plc, Wizz Air Holdings, а также португальские TAP Air Portugal и ITA Airways, также отменили рейсы в Тель-Авив и из него до конца дня 9 октября.

Авиакомпания British Airways, являющаяся частью International Consolidated Airlines Group, по-прежнему осуществляет полеты в Израиль, но корректирует время рейсов.

"Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в Израиле и ввели гибкую политику бронирования, которая позволяет нашим клиентам менять даты полетов бесплатно, если они того пожелают", — сообщил представитель компании.

Среди других компаний, продолжающих летать в Тель-Авив, — Emirates, Fly Dubai, а также Turkish Airlines и израильские El AI Israel Airlines и Pegasus.

Американские авиакомпании Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines приостановили полеты в Тель-Авив.

Согласно данным Flightradar24.com, в воскресенье авиакомпании отменили в общей сложности менее половины рейсов в Тель-Авив.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на грузовиках и парапланах проникли из Газы на территорию Израиля.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.