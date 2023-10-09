Курс доллара США составил 102,345 руб./$1 в 14:28 мск, что на 1,94 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,9 руб./EUR1, подорожав на 2,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,02 рубля — до 104,84 руб. Курс китайского юаня поднялся на 31,5 копейки — до 14,03 руб.

В конце июня — начале июля прошлого года доллар США торговался вблизи уровней 50-51 руб./$1, евро — 51-52 руб./EUR1, китайский юань — 7,5-7,8 рубля. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился к основным мировым валютам в среднем в 2 раза.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из основных причин снижения курса рубля в начале октября стало окончание налогового периода сентября. При этом высокие мировые цены на нефть, а также заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ за последние несколько месяцев (до 13% годовых) пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку нацвалюте. На внутреннем валютном рынке наблюдаются лишь локальные периоды укрепления рубля на фоне действий Банка России и словесных интервенций российских властей. Рынок внимательно следит за идущей дискуссией относительно возможного введения дополнительных мер валютного контроля. Но пока никаких конкретных решений не принято, рубль продолжает торговаться с повышенной волатильностью.

Вместе с тем слабый рубль в числе прочих факторов способствует росту доходов российского бюджета и соответственно снижению его общего дефицита. Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в сентябре наблюдался профицит 662 млрд рублей. Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за 9 месяцев составили 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7%.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим — невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", — сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

Путин в середине сентября заявил, что власти РФ видят "сдержанный" возврат выручки экспортерами. "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", — сообщил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Тогда он заявил, что с бизнесом нужно договориться. "Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", — отметил Путин. При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск подорожали на $3,05 (3,61%) — до $87,63 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $3,09 (3,73%) — до $85,88 за баррель.