"Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников", — говорится сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские посольства в Израиле и Палестине пока не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

"Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимают наши посольства на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наши посольства не располагают", — сказал Песков в понедельник журналистам.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что по состоянию на утро понедельника "подтвержденных данных о погибших, раненых или пропавших без вести граждан России" у российских дипломатов нет.

"Давайте прямо скажем, были переданы данные о потерях с обеих сторон — они большие очень, огромные. И, конечно, не исключаем, что могут быть пострадавшие среди российских граждан. Как только мы будем иметь эту информацию, мы будем оказывать всяческое содействие родственникам и всем пострадавшим", — сказал Викторов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Со своей стороны, пресс-атташе представительства РФ при Палестинской национально администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что "граждане России на территории Палестины, безусловно, есть — на консульском учете на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа находятся более двух тысяч человек".

Она отметила, что информации о пострадавших россиянах в представительство пока не поступало.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв — мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.