"Сейчас музейные сотрудники готовят отреставрированную скульптуру для представления в экспозиции "Красота резного образа", которая находится в помещении Казенной палаты ансамбля монастыря", — говорится в сообщении.

Реставрация экспоната проходила в Костромском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря. Распятие поступило туда с утратами — не имелось левой руки и диска нимба, посередине были трещины.

"Этот памятник имеет особую историческую ценность. Экспонат происходит из Никольской городецкой Преображенской церкви 1798 года создания, которая в свое время находилась в деревне Власово Кирилловского муниципального округа... Во время строительства Волго-Балтийского канала в зоне затопления оказались многочисленные территории, деревни и памятники, среди которых была и церковь в д. Власово. Наши потомки никогда бы не узнали о том, что в регионе была такая деревня и храм, если б не слаженная работа музейщиков прошлого столетия, которые успели вывезти некоторые экспонаты из церкви до затопления. Среди них — и это деревянное распятие", — приводит пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Музей-заповедник объединяет большую часть Кирилло-Белозерского монастыря и несколько храмов и музеев в Вологде, Кириллове и деревнях области.