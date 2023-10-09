"Израиль — одно из излюбленных и круглогодичных направлений. Конечно, есть (отказы от поездок — ИФ), но в последние четыре года Израиль нельзя назвать массовым направлением, поэтому и отказы мы не можем назвать массовыми, в последние годы турпоток туда существенно был снижен, он незначительный", — сказал Мальцев.

Он считает, что количество уральцев, находящихся сейчас в Израиле, может измеряться сотнями, при этом большинство из них отправились туда не по путевке, а к родственникам.

"Тем не менее, мы сейчас всю информацию по уральцам пытаемся собрать и уточнить. У нас вызывает серьезное опасение возможное закрытие воздушного пространства при ухудшении ситуации, что существенно усложнит возвращение наших граждан домой", — добавил Мальцев.

Он уточнил, что на данный момент данных о пострадавших среди уральских туристов нет.

Глава уральского отделения РСТ также отметил, что уральцам в настоящее время следует воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — от продажи путевок туда, пока действуют рекомендации Минэкономразвития РФ о непосещении данной страны. Стоимость оплаченных туров путешественникам должны вернуть.

Как сообщалось, в субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.