Фестиваль проводится в девятый раз и в этом году он посвящен педагогам и наставникам.

"Осенью мы, по традиции, подводим итоги прошлого сезона, вспоминаем самые яркие моменты театрального года и, словно ученики, получаем оценку. Правда, ставит ее не учитель, а независимые эксперты", — говорится в сообщении.

В этом году конкурсное жюри возглавила Марина Райкина — журналист, историк театра, редактор отдела литературы и искусства "Московского комсомольца", Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Фестиваль будет проходить с 8 по 14 октября, зрители и театральные критики посмотрят десять постановок рязанских театров.

Торжественное подведение итогов и вручение наград победителям состоится 15 октября на сцене Рязанского театра драмы.