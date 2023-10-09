Так, в понедельник из Сочи отправлен рейс WZ4311/WZ4312, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. С 11 октября возобновится выполнение рейсов WZ025/WZ026 (Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив) и WZ4727/WZ4728 (Махачкала — Тель-Авив), с 12 октября — WZ015/WZ016 (Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив).

"Полеты по указанным маршрутам, в соответствии с рекомендациями государственного регулятора (Росавиации — ИФ), осуществляются в дневное время, пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", — отметил представитель компании.

По его словам, Red Wings "непрерывно отслеживает ситуацию с безопасностью авиационного сообщения по указанным маршрутам", при повышении рисков выполнение программы будет приостановлено.

Как сообщалось, Red Wings решила перенести несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник в связи с нестабильной ситуацией в Израиле. Также сообщалось, что Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из РФ в Израиль с 03.00 мск воскресенья.

Среди российских авиакомпаний рейсы в Тель-Авив в настоящее время выполняют Red Wings и "Азимут".