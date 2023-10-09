"За 8 месяцев 2023 года объем трат (по картам) туристов составил 16 млрд рублей, превосходя показатель 2022 года на 59% в номинальном выражении", — сказала Санникова, ссылаясь на данные сервиса "СберАналитика".

В структуре расходов туристов около 24% приходится на объекты общественного питания, 22% — на продовольственные магазины, около 21% — на услуги, развлечения, оплату отелей и хостелов, уточнила директор комитета по развитию туризма города.

"Средний объем ежедневных трат туристов по банковским картам по итогам 8 месяцев составил около 3 тыс. рублей на человека в сутки", — добавила Санникова.

Она также сообщила, что основные изменения структуры потребления последних лет связаны с ростом трат на гастрономию в кафе, барах и ресторанах Казани.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Казань стабилен, за восемь месяцев этого года город посетили 2,8 млн гостей.