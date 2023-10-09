"Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие Смыслы — 2023" — основное деловое событие года для специалистов сферы детского отдыха и оздоровления. Он состоится в Анапе во ВДЦ "Смена" с 11 по 13 октября и объединит тысячу экспертов из свыше 70 регионов страны. Мероприятия форума пройдут в формате дискуссий, круглых столов, кейс-сессий, лекториев, педагогических и креативных лабораторий", — сказал представитель оргкомитета.

Он отметил, что в этом году впервые на "Больших смыслах" будет работать выставка регионов, представляющая передовые детские лагеря и разнообразие практик работы с детьми в период каникул. Выставка будет организована в формате региональных гостиных каждого федерального округа.

"Центральными темами форума станут развитие региональной системы отдыха и оздоровления детей и подготовка кадров для сферы детского отдыха. Также участники поговорят о доступной среде в лагерях и реализации инклюзивных смен, цифровизации и медиапродвижении, презентуют свои видения пространства и инфраструктуры современного детского лагеря", — добавил представитель оргкомитета.

Он подчеркнул, что в форуме примут участие педагоги, вожатые, директора школ и их советники по воспитательной работе, представители организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти, всероссийских молодежных движений и детских общественных объединений.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2023" организован министерством просвещения РФ, всероссийским детским центром "Смена" и Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.