"Российским гражданам рекомендуется проявлять должную предосторожность и бдительность, избегать районов массового скопления людей, столкновений с полицией и других мест повышенного риска, участия в публичных манифестациях. Не рекомендуется приближаться к военным или иным "закрытым" объектам", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отмечается, гражданам РФ следует "неукоснительно соблюдать все требования местных властей, особенно, связанные с организационно-логистическими аспектами (режим комендантского часа и в целом передвижения по стране, наличие специальных документов, пропусков и т.д.), строго выполнять нормы национального законодательства".

Также россиян призвали обращать внимания на сообщения МИД РФ, в частности Кризисно-ситуационного центра МИД России dskc.mid.ru, а также новостной ленты мобильного приложения "Зарубежный помощник".

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — приостановить продажу туров.

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), на момент начала обострения конфликта в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов. Посчитать точное число индивидуальных туристов в стране невозможно.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свою очередь, армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.