"С сегодняшнего дня начинаются выплаты предприятиям и индивидуальным предпринимателям туристической отрасли Республики Крым. Эта мера поддержки направлена на сохранение трудовых коллективов и обеспечение жизнеспособности предприятий", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что правительство РФ выделило 2,2 млрд рублей из резервного фонда на предоставление субсидий для стимулирования туристической сферы в связи с геополитической обстановкой и логистическими сложностями. Средства начисляются из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 80% среднесписочной численности персонала в текущем году по отношению к 2022 году.

Такие выплаты глава Крыма назвал самой запрашиваемой мерой поддержки бизнеса. В процессе разработки и согласования находятся также другие меры поддержки отрасли.

Как сообщалось, турпоток в Крым по итогам высокого сезона сократился почти на 30% к прошлогоднему показателю.