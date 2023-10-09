"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. 11-12 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 2 градусов", — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

МЧС предупредило о высокой вероятности повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможном повреждении цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Ведомство рекомендовало принять необходимые меры по защите насаждений. Туристов просят воздержаться от походов в горы и леса.