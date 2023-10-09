"Туристический поток в Казань с января по август текущего года составил 2,8 млн гостей", — сказала Санникова на аппаратном совещании в понедельник.

Загрузка казанских отелей за анализируемый период этого года составила 66,1%. Самый большой процент наблюдался в августе и составил 89,4%, отметила директор комитета по развитию туризма, указав также на то, что загрузка отелей в Казани на том же уровне, что в Санкт-Петербурге, но чуть ниже, чем в Москве.

По данным сервиса "СберАналитика", больше всего гостей в Казань приезжает из Москвы и Московской области, а также из Башкирии, Самарской области, Чувашии, Удмуртии, Свердловской области и Санкт-Петербурга.

"Высокий туристический сезон в Казани приходится с апреля по октябрь, за который осуществляется более 72% всех посещений", — уточнила Санникова.

Примечательно, что более 61% туристов Казани — это женщины. Средний возраст туриста составил 40 лет, а среднее время пребывания в городе увеличилось до 4 дней. Ранее туристы приезжали в Казани на 2-3 дня.

Излюбленным местом туристов традиционно остается Казанский Кремль, где побывали 3,3 млн человек, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Музеи Казани также показывают рост посещений.