"Новая программа включает в себя квест "Путешествие по музею" в доме купца Прянчикова, обзорную экскурсию по старинным улицам музейного квартала Крапивны, интерактивную программу "Купеческое гостеприимство" в доме купца Астафьева, в ходе которой проходит театрализованная экскурсия "Купеческое чаепитие по-крапивенски", — говорится в сообщении.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, Крапивна продолжает активно развиваться — проделана огромная работа по реставрации исторических зданий и обустройству туристической инфраструктуры бывшего уездного города.

"Сегодня это настоящее музейное пространство, где достопримечательные места и музеи объединены разнообразными маршрутами и единой концепцией", — подчеркнула Рыбкина.

"Перед нами стоит задача сделать эту историческую территорию полностью комфортной для гостей. Здесь налажено транспортное сообщение Тулой и районными центрами, и уже начала работать аутентичная гостиница, где желающие могут остановиться и насладиться прекрасными ландшафтами и интересными экскурсионными программами. Это позволит нам привлечь значительно больше гостей из разных районов нашей области и из других регионов", — добавила министр.

Презентация нового турмаршрута, разработанного Музеем русского и современного искусства, прошла в доме Астафьева, который расположен в самом центре исторического поселения федерального значения и входит в музейные экскурсионные маршруты. Во времена Льва Толстого здесь располагалось местное дворянское собрание. Сейчас в здании размещены выставочное пространство и гостиница.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.

Крапивна является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".