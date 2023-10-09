"Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля не планируется. Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен-Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", — сообщил вице-президент РСТ Александр Осауленко.

Заместитель генерального директора туроператора "Ванд" Людмила Озик рассказала, что в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени, тем более что в аэропорту Бен-Гурион сейчас напряженная обстановка.

"К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши туристы, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", — сказала она.

По словам эксперта, осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных туров с вылетом 12 октября.

"Ни в субботу, ни в воскресенье аннуляций не было. Но, думаю, в понедельник будут. И это тот редкий случай, когда у меня нет сомнений, что туры надо аннулировать", — подчеркнула представитель "Ванд".

Как сообщалось, по оценке РСТ, на момент начала обострения в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов. Посчитать точное число индивидуальных туристов в стране невозможно, так как из России туда едут в экскурсионные, паломнические и оздоровительные туры.

"Израиль давно перешел в разряд индивидуальных направлений. Групповых программ туда мы не предлагаем", — пояснила представитель туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

В воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — приостановить продажу туров.

По данным министерства туризма страны, с января по август 2023 года Израиль посетила 131 тыс. российских туристов.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.