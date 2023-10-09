"Со следующего года мы, скорее всего, будем отправлять свой "Метеор" в Чебоксары. Казань- Ульяновск (рейс — ИФ) — это точно. Это согласовано. И будем стараться еще запустить на Чебоксары", — сказал Лизалин журналистам во время тестового рейса из Казани в Чебоксары на "Метеоре".

Он не назвал точную дату, сообщив лишь, что это необходимо сделать весной будущего года.

Татарстан и Чувашию связывает национальный туристский маршрут "Великий Волжский путь", который утвердили в сентябре этого года. Продажи туров запланированы на 2024 год.

В июле этого года между Чувашией и Татарстаном было налажено межрегиональное речное сообщение на судне "Валдай 45Р" вместимостью 45 человек. Рейсы выполняются из Чебоксар в Казань.

Однако, по мнению Лизалина, существует необходимость в запуске также рейсов из Казани в Чебоксары. Их планируется осуществлять на "Метеоре".

Гендиректор речного флота Татарстана заявил, что не боится конкуренции.

По его словам, у нового "Метеора" — большая вместимость, он рассчитан на 120 пассажиров, идет более плавно. Путь от Казани до Чебоксар занимает 3 часа, столько же обратно.

"На автомобиле путь до Ульяновска занимает около 4 часов, по железной дороге — 5 с лишним. Мы на сегодняшний день (на "Метеоре" — ИФ) доходим за 3 часа 40 минут", — уточнил Лизалин.

В этом году также была совершена тестовая поездка на "Метеоре" в Сарапул (Удмуртия). После которой, по словам Лизалина, появился интерес к организации совместного речного сообщения у коллег из Башкирии.