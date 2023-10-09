Как следует из писем за подписью президента РСТ Ильи Уманского министру экономического развития Максиму Решетникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, признание генерального директора туристического агрегатора обвиняемым по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, — противоречит общему смыслу указанной нормы, фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке.

"Размещение агрегатором информации об экскурсии, по нашему мнению, не составляет объективную сторону преступления, предусмотренного этой статьей УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 238 УК РФ установлена ответственность только за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Но компания "Спутник" как агрегатор оказывала услуги по информированию граждан и обеспечению коммуникации между потребителями и организатором экскурсии. То есть ее функция — не в фактическом оказании услуги, а в продвижении экскурсии и реализации билетов на нее. Мы считаем, что компания не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе самой экскурсии", — говорится в письме.

По мнению экспертов РСТ, законодательство не возлагает на онлайн-сервисы по продаже туристических услуг функции по проверке соблюдения поставщиками требований безопасности при проведении экскурсий.

"При таком толковании норм материального права речь в скором времени пойдет и о проверке агрегаторами перевозчиков, объектов питания, средств размещения на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических нормативов, строительных норм и правил, а также других обязательных требований, исполнение которых возложено законом на самих поставщиков, а контроль за их соблюдением – на государство", — говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что проведение реальных контрольно-надзорных мероприятий в отношении действий, совершаемых контрагентом, не входит в полномочия агрегатора, а находится в ведении соответствующих контролирующих органов.

"Совершенно очевидно, что повторение такой трагедии в будущем недопустимо. Поэтому необходимо навести порядок в экскурсионной деятельности, особенно связанной с повышенными рисками, а также сбалансировать нормативно-правовую базу. В данном случае нужно изучить всю цепочку — от создания до реализации такого продукта, и разграничить зоны ответственности участников. С правовой точки зрения решение в отношении Александра Кима нельзя назвать справедливым. Это очередная правовая коллизия, требующая серьезного рассмотрения", — подчеркнул Уманский.

В письме Александру Бастрыкину РСТ просит рассмотреть возможность направления ходатайства в суд об изменении меры пресечения Александру Киму и его освобождении из-под стражи, а также прекращении в отношении него уголовного преследования.

20 августа группа из семи туристов отправилась на экскурсию с гидом-диггером по взятой в трубу реке Неглинке. В это время на Москву обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор затопило, восемь человек утонули. Александру Киму 35 лет, он создатель платформы, на которой было размещено объявление об экскурсии. 23 августа он был отправлен под арест решением Замоскворецкого суда Москвы.