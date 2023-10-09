"Я не знаю точно, есть или нет (россияне среди заложников ХАМАС — ИФ). Во-первых, это должно лучше знать российское посольство в Израиле. Но я подумал, что это может быть, потому что я видел среди имен погибших и раненых некоторых, которых мы уже знаем, я бы сказал, что видно, что они выходцы из бывшего Советского Союза", — уточнил дипломат.

По его словам, он может "только предположить, что там были люди, у которых может быть и двойное гражданство".

"Но это только мое предположение. У меня никаких официальных данных нет. В любом случае я не думаю, что там находятся российские туристы. Это в основном, я думаю, люди, которые были на музыкальном фестивале Nature Party, там были тысячи, и многие из них, к сожалению, погибли или ранены. Хотя мы сейчас не знаем, кто, какой национальности и так далее", — сказал Бен Цви.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а израильские власти официально перевели страну в состояние войны.

По сообщениям The Times of Israel, в ХАМАС заявили, что удерживают более 100 израильтян в заложниках в секторе Газа. Другое крупное палестинского движение из Газы, "Исламский джихад", сообщило, что у него в плену находятся более 30 израильских граждан.