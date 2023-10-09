"Вокруг Газы есть от семи до восьми открытых локаций, на которых наши бойцы продолжают сражаться с террористами", — приводит издание слова Хехта.

Он также выразил надежду, что израильские военные вернут полный контроль над своей территорией к ночи вторника.

"Мы думали раньше, что получим полный контроль еще к воскресенью. Надеюсь, к концу сегодняшнего у нас это получится", — добавил представитель.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари со своей стороны ранее информировал журналистов, что боевые действия продолжаются в Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме. Некоторые из террористов находились в Израиле с момента нападения в субботу, в то время как другие пересекли границу позднее.

Хагари отметил, что за прошедшую ночь около 70 террористов проникли в Беери. Большинство из них были уничтожены в бою с войсками ЦАХАЛ, однако часть из них все еще прячется в домах.

В свою очередь издание "Гаарец" передает, что значительное число боевиков ХАМАС продолжает проникать на территорию Израиля. ЦАХАЛ ведет патрулирование вдоль пограничных заграждений с сектором Газа и в других местах, через которые боевики ХАМАС могут пробираться в Израиль.

По оценкам Хагари, к настоящему времени ЦАХАЛ уничтожила 425 палестинских террористов в секторе Газа и еще сотни на израильской территории. В ходе ударов по сектору Газа поражено 1148 целей.