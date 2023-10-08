"Минэкономразвития России в соответствии с информацией МИД России, а также руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 Положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437, информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Израиле", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует российским гражданами воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Российским туристам, находящимся в Израиле, рекомендовано проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

"Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", — добавляется в сообщении.

Также министерство рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ, а региональным органам власти в сфере туризма — в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

"Напоминаем, что в соответствии со статьями 10, 14 Закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в сообщении.

Ранее в ассоциации "Туропомощь" сообщали, что в Израиле находятся около 100 организованных российских туристов.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.