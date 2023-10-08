"Самое любимое зимой у москвичей — катки и лыжи. Площадки, технику и оборудование готовят к заливке льда и накатке трасс. В этом году модернизируем несколько ледовых площадок, а также их инфраструктуру, например, в Парке Горького. А в музее-заповеднике "Царицыно" планируем открыть новый каток", — сказал Собянин, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что в парках культуры и отдыха и на природных территориях Москвы началась подготовка к зимнему сезону. До наступления холодного времени года необходимо провести целый ряд мероприятий.

"На этой неделе завершили свою работу фонтаны. Теперь специалисты займутся их консервацией: полностью осушат, продуют воздухом трубопроводы, уберут оборудование и насосы. Выполнят омолаживающую и формовочную обрезку кустарников и деревьев. Высадят луковичные, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы", — отметил Собянин.

Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, с наступлением холодов закроется часть развлекательных площадок. Веревочные городки в парках "Фили" и "Ходынское поле", музее-заповеднике "Царицыно" и Таганском парке, водные аттракционы и батуты в парке у прудов "Радуга", Перовском и других парках завершают работу до следующего сезона. Круглогодичные развлечения, в свою очередь, переходят на режим работы в выходные, праздничные и каникулярные дни.