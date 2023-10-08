По его информации, в ночь на воскресенье власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.

Еще в субботу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает именно войну против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.

Западные СМИ отмечают, что в последний раз на такой шаг власти Израиля пошли во время арабо-израильской войны в 1973 году.

Со своей стороны, газета Haaretz подчеркивает, что данное решение в понедельник должен утвердить комитет Кнессета по иностранным делам и обороне. Затем премьер-министру предстоит официально объявить о своем решении на сессии израильского парламента.

Haaretz отмечает, что такой шаг действительно дает Нетаньяху право санкционировать военную операцию в секторе Газа, превосходящую по масштабам те, которые проводились там в последние годы.

Кроме того, по информации издания, комитет Кнессета по иностранным делам и обороне в понедельник задним числом утвердит решение правительства о мобилизации резервистов, а также — о введении на всей территории страны режима ЧС.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.