"Утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним стрельбу, в результате убиты двое граждан Израиля и местный гид", — сообщает ведомство.

Кроме того, в результате нападения ранения средней степени тяжести получил израильтянин.

Sky News Arabya со ссылкой на источник в египетских службах безопасности сообщает, что стрельбу в Александрии у храма Серапеум устроил египетский полицейский. Он был задержан.

Портал Ynet при этом уточняет, что группа туристов из Израиля в момент стрельбы находилась в туристическом автобусе.