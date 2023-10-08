"Переносятся с 8 на 9 октября рейсы WZ4311 (Сочи — Тель-Авив) — расчетное время вылета по местному времени 12:00; WZ4312 (Тель-Авив — Сочи) — расчетное время вылета по местному времени 15:40", — сказал представитель.

Также, по его словам, отменены транзитные рейсы WZ245 (Домодедово — Махачкала), WZ4727 (Махачкала — Тель-Авив), WZ4728 (Тель-Авив — Махачкала), WZ246 (Махачкала — Домодедово).

Пассажиры рейсов WZ245 и WZ246 (маршрут Домодедово — Махачкала — Домодедово) будут перевезены рейсами WZ243 (Домодедово — Махачкала) 9 октября, расчетное время вылета 12:05; WZ246 (Махачкала — Домодедово) 9 октября, расчетное время вылета 12:05.

"Пассажирам отмененных рейсов по выбору предоставляется возможность возврата билетов/замены рейса на вылет с более поздней датой", — отметили в Red Wings.

Как сообщалось, Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из РФ в Израиль с 03.00 мск воскресенья в связи с военно-политической ситуацией в Израиле.

Среди российских авиакомпаний рейсы в Тель-Авив в настоящее время выполняют Red Wings и "Азимут".