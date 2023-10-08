"Участниками проекта уже стали более 14,6 миллиона человек. Для них провели свыше двух тысяч очных экскурсий, 70 онлайн-туров, более 500 мастер-классов, 30 индустриальных фотовыставок. Москва, как город-наставник по промышленному туризму, не только делится опытом с регионами, но и предлагает сотрудничество. Сервис, разработанный совместно с VK, станет удобной платформой, где можно записаться на экскурсии по столичным и региональным предприятиям, познакомиться с историей и развитием промышленности страны, а также современными инновационными разработками", — сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он уточнил, что мини-приложение "Открытая промышленность" с помощью различных форматов позволит жителям страны познакомиться с историей, становлением и развитием отечественного промышленного сектора, в том числе столичной индустрии.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, пользователи могут посмотреть в сервисе свыше 40 онлайн-туров по заводам Москвы, около 20 виртуальных туров со звездными гостями. Также там опубликовано 18 статей с фактами об известной многим продукции.

Для записи на экскурсии необходимо заработать баллы за выполнение заданий, участие в обучающих викторинах, просмотр развивающих видеороликов о производстве и виртуальных туров со звездами.

"VK выступила технологическим партнером проекта и разработала мини-приложение ВКонтакте, которое позволяет пользователям соцсети открыть для себя промышленный туризм. Только за время тестового периода в приложение зашли более трех тысяч человек. Они активно пользуются сервисом, проходят тесты, смотрят видео, выполняют творческие задания, зарабатывая баллы, которые смогут обменять на экскурсии. В будущем в мини-приложении также появятся и другие образовательные форматы", — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, которого цитирует пресс-служба.

В приложении можно записаться на экскурсии по 20 столичным предприятиям. В будущем количество компаний-участников будет расширяться.