"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Как отмечается, в настоящий момент ограничения касаются рейса авиакомпании WZ4311 Сочи – Тель-Авив, который должен был вылететь из Сочи в воскресенье в 5:30.

"По соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 9:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс Тель-Авив – Сочи WZ4312", — уточняет компания.



Компания обещает дополнительно сообщить пассажирам точное время вылетов рейсов.