"Штаб при министерстве экономического развития РФ по ЧС с российскими туристами на связи с посольством нашей страны в Израиле, а также с представителями туристической отрасли. По предварительной информации Ассоциации "Турпомощь", не более 100 российских туристов находятся сейчас в Израиле", — сообщает Минэкономразвития РФ.

Со ссылкой на консульский отдел посольства России в Израиле ведомство сообщает, что все российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, настоятельно рекомендуется соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

"Телефон экстренной связи для путешественников, организовавших самостоятельную поездку: +972 54 962 23 41", — говорится в сообщении.