"Реализация проекта идет в полном соответствии с утвержденной дорожной картой, мы в графике. По ключевым направлениям совместно с краем созданы и эффективно работают 7 межведомственных рабочих групп. Заинтересованность в сотрудничестве по реализации проекта уже выразили 18 потенциальных инвесторов", — цитирует Суханова пресс-служба корпорации.

По его словам, на территории курорта завершены полевые этапы инженерных изысканий на суше, в настоящее время ведутся изыскания в морской части. Получены предварительные результаты археологических, инженерно-геодезических и геологических изысканий.

Суханов добавил, что презентация будущего курорта "Новая Анапа" состоится на форуме "Россия", в рамках подготовки к которому "Туризм.РФ" разработал архитектурный макет и видеопрезентацию.

Со своей стороны вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Краснодарский край заявил, что строительство жилья для продажи на территории курорта "Новая Анапа" недопустимо.

"Особо отмечу – "Новая Анапа" должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан, недопустимо на территории курорта строительство жилья для продажи", — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Также Чернышенко заявил о важности сохранения особо охраняемой природной территории.